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​У Латвії обмежили використання російської мови у суспільних медіа

Матеріали російською мовою можна буде створювати лише у виняткових ситуаціях. 

​У Латвії обмежили використання російської мови у суспільних медіа
Ілюстративне фото
Фото: Saeimas administrācija

Парламент Латвії ухвалив зміни, які суттєво обмежують створення контенту російською мовою для суспільних медіа країни – Latvijas Televīzija та Latvijas Radi (LSM). За рішення проголосували 55 депутатів, проти – 24.

Про це пише LSM.

Відповідно до ухвалених поправок, матеріали російською мовою можна буде створювати лише у виняткових ситуаціях. Йдеться про надзвичайний або особливий стан, а також випадки, коли потрібно цілеспрямовано спростовувати неправдиву інформацію та дезінформацію, яка становить загрозу демократії й Латвії.

Зміни ухвалили після рішення Конституційного суду країни. Суд зазначив, що основною мовою контенту суспільного медіа має бути латиська, тоді як російська в країні є достатньо поширеною і не потребує спеціальної державної підтримки.

Рада суспільних електронних ЗМІ доручила LSM до 1 грудня подати план виконання нових вимог. Водночас мовник продовжить створювати контент англійською та українською мовами.

Закон має підписати президент Латвії. Очікується, що нові правила набудуть чинності 1 січня 2027 року.

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