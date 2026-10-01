Politico: США не запросили низку ключових союзників на зустріч НАТО в Польщі

Адміністрація президента США Дональда Трампа не запросила кількох ключових союзників Вашингтона на заплановану в Польщі зустріч, присвячену майбутньому НАТО. Серед країн, які не отримали запрошення, – Велика Британія, Франція та країни Балтії.

Про це пише Politico.

Зустріч ініціював керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. За словами співрозмовників видання, йдеться про робочу групу, яка має обговорити подальший розвиток Альянсу.

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До неї входять Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди. Ці країни вже брали участь у двох аналогічних зустрічах у форматі, який називають Bergen Group. Наступна зустріч має відбутися в Польщі.

Водночас відсутність запрошень для низки інших держав викликала запитання серед дипломатів. Зокрема, Велика Британія, Франція та країни Балтії є важливими учасниками НАТО і мають значні витрати на оборону.

Один із представників країни, яку не запросили, заявив, що союзники намагаються зрозуміти критерії відбору учасників і мету таких зустрічей. За його словами, інформації про це наразі небагато.

Учасники формату наполягають, що він не має на меті розколоти Альянс. Група, натомість, повинна напрацювати ідеї, які згодом можна буде винести на обговорення всього НАТО.

Цей формат зустрічей з'явився на тлі жорсткої критики НАТО з боку Дональда Трампа та його адміністрації. Президент США неодноразово дорікав союзникам через рівень витрат на оборону та їхню позицію щодо участі у війні з Іраном.