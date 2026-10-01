Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСвіт

Politico: США не запросили низку ключових союзників на зустріч НАТО в Польщі

Не отримали запрошення Велика Британія, Франція та країни Балтії.

Politico: США не запросили низку ключових союзників на зустріч НАТО в Польщі
Державні прапори країн учасниць НАТО
Фото: x.com/NATO

Адміністрація президента США Дональда Трампа не запросила кількох ключових союзників Вашингтона на заплановану в Польщі зустріч, присвячену майбутньому НАТО. Серед країн, які не отримали запрошення, – Велика Британія, Франція та країни Балтії.

Про це пише Politico.

Зустріч ініціював керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. За словами співрозмовників видання, йдеться про робочу групу, яка має обговорити подальший розвиток Альянсу.

Реклама

До неї входять Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди. Ці країни вже брали участь у двох аналогічних зустрічах у форматі, який називають Bergen Group. Наступна зустріч має відбутися в Польщі.

Водночас відсутність запрошень для низки інших держав викликала запитання серед дипломатів. Зокрема, Велика Британія, Франція та країни Балтії є важливими учасниками НАТО і мають значні витрати на оборону.

Один із представників країни, яку не запросили, заявив, що союзники намагаються зрозуміти критерії відбору учасників і мету таких зустрічей. За його словами, інформації про це наразі небагато.

Учасники формату наполягають, що він не має на меті розколоти Альянс. Група, натомість, повинна напрацювати ідеї, які згодом можна буде винести на обговорення всього НАТО.

  • За даними видання, у Білому домі ще у квітні розглядали можливість створення своєрідного переліку союзників, яких можна було б винагороджувати або карати залежно від того, наскільки вони відповідають пріоритетам Трампа. 
  • Міністр оборони США Піт Гегсет також закликав робити ставку на "зразкових союзників" і попереджав про наслідки для тих, хто не підтримує інтереси США.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies