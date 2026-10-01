Польща змінює правила збиття дронів у своєму небі

Польща з 1 жовтня запроваджує нові процедури реагування на об’єкти, які можуть порушити її повітряний простір. Зміни передбачають відмову від обов’язкової візуальної ідентифікації цілі перед її можливим знищенням.

Про готовність нових правил повідомив віцепрем’єр – міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Gazeta Prawna.

За новою процедурою польський пілот або його командир зможе ухвалити рішення про збиття об’єкта на підставі даних радарів та інших систем спостереження. Також можуть використовуватися відомості, передані українською стороною, яка регулярно стикається з російськими атаками безпілотниками та ракетами.

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Раніше під час мирного часу для ідентифікації невідомого об’єкта польський винищувач мав наблизитися до нього на відстань, яка дозволяла пілоту візуально встановити його тип. Така процедура мала, зокрема, зменшувати ризик помилкового ураження цивільного літака, який через технічну несправність не може нормально ідентифікувати себе чи підтримувати зв’язок із військовими.

У польському Міноборони пояснюють зміну правил регулярною загрозою через російські атаки на Україну.

"Ми повинні ввести такого типу зміни і для пілотів, і заради безпеки держави", – заявляв заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Нові правила не потребують внесення змін до законодавства. Їх впроваджують безпосередньо на рівні збройних сил. За словами Косіняка-Камиша, командування вже доповіло про повну готовність нових процедур до запровадження з 1 жовтня.