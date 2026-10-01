У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

​У Фінляндії розслідують можливі проникнення до будинків депутатів

Поліція зафіксувала цілу серію таких випадків.

​У Фінляндії розслідують можливі проникнення до будинків депутатів
Парламент Фінляндії
Фото: Пресслужба фінського парламенту

Поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування серії випадків можливого проникнення до помешкань членів парламенту. 

Про це повідомляє Reuters.

Гельсінська поліція заявила, що працює над справою спільно з Національним бюро розслідувань. Наразі процес перебуває на початковій стадії.

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго розповів, що повідомлення про можливі проникнення надійшли до його офісу минулого тижня. Поки невідомо, як довго могли тривати такі інциденти.

З помешкань нічого не викрали, а пошкоджень майна також не зафіксували. Водночас, за словами Галла-аго, у будинках залишилися ознаки того, що хтось у них побував.

Спікер не назвав точної кількості відомих поліції випадків, але зазначив, що їх "у будь-якому разі значна кількість".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies