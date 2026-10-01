​У Фінляндії розслідують можливі проникнення до будинків депутатів

Поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування серії випадків можливого проникнення до помешкань членів парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Гельсінська поліція заявила, що працює над справою спільно з Національним бюро розслідувань. Наразі процес перебуває на початковій стадії.

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго розповів, що повідомлення про можливі проникнення надійшли до його офісу минулого тижня. Поки невідомо, як довго могли тривати такі інциденти.

З помешкань нічого не викрали, а пошкоджень майна також не зафіксували. Водночас, за словами Галла-аго, у будинках залишилися ознаки того, що хтось у них побував.

Спікер не назвав точної кількості відомих поліції випадків, але зазначив, що їх "у будь-якому разі значна кількість".