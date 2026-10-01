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ПАРЄ визнала "вибори" до російської Держдуми фіктивні та нелегітимними

“Фейкові вибори та гібридні атаки – це частини одного й того самого проєкту: формування покори всередині Росії та нагнітання страху й нестабільності за її межами”.

ПАРЄ визнала "вибори" до російської Держдуми фіктивні та нелегітимними
Фото: EPA/UPG

Парламентська асамблея Ради Європи визнала вибори до Державної думи Росії, що відбулися 18–20 вересня, фіктивими і нелегітимними з огляду на придушення політичної опозиції, недопуск антивоєнних кандидатів, масові ув’язнення інакодумців та відсутність незалежних міжнародних спостерігачів.

Про це йдеться у резолюції ПАРЄ.

Асамблея так само засуджує незаконне проведення цих так званих “виборів” на окупованих Росією територіях України, а також у частинах Грузії та Республіки Молдова.

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“Фейкові вибори та гібридні атаки – це частини одного й того самого проєкту: формування покори всередині Росії та нагнітання страху й нестабільності за її межами”, – застерегли в Асамблеї.

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Парламентарі зазначили, що протягом останніх кількох місяців ворожі дії Росії проти решти Європи посилилися, перейшовши в небезпечнішу фазу – на тлі неспроможності досягти військових і стратегічних цілей у загарбницькій війні проти України і попри величезні людські втрати.

Серед таких дій вони назвали кібератаки, диверсії та підпали, спроби вбивств, втручання в демократичні вибори, напади на об’єкти критичної інфраструктури та навігаційні системи, перетворення дезінформації на індустрію, а також порушення повітряного простору та вторгнення безпілотників.

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У ПАРЄ підкреслили, що європейські країни мають надавати Україні дієвішу підтримку, спільно протидіяти російським гібридним загрозам, зберігати цільові санкції, й надалі не допускати представників Росії до участі в міжнародних форумах, культурних і спортивних заходах, а також забезпечувати притягнення до відповідальності за скоєні Росією злочини.

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