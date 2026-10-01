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Defense Tech

Італійські військові випробували НРК від української компанії DevDroid

НРК залучили до підтримки піхоти, вогневої взаємодії, евакуації поранених та подальшого просування

Італійські військові випробували НРК від української компанії DevDroid
Фото: DevDroid

Сухопутні війська Італії провели випробування українських наземних роботизованих комплексів Droid TW-7.62 та Droid TW-12.7 від української компанії DevDroid. Про це компанія повідомила у Instagram.

Разом з італійським НРК ULISSE від ABET HTS українські платформи застосували для відпрацювання низки завдань: підтримки піхоти, вогневої взаємодії, евакуації поранених та подальшого просування. Окремо перевірили технологічну сумісність — передачу відео й координат, роботу через тактичну мережу та взаємодію із системами ситуаційної обізнаності НАТО.

«Для DevDroid це також була можливість продемонструвати італійським військовим практичний досвід застосування роботизованих систем, отриманий Україною під час війни», — зазначили у компанії.

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Droid TW-7.62 — розвідувально-ударний НРК компанії DevDroid, оснащений бойовим модулем Wolly 7.62 під кулемет КТ-7,62 (ПКТ). За даними компанії, комплекс має максимальну дальність ураження до 1 км, запас ходу до 50 км, швидкість до 10 км/год і боєкомплект до 800 набоїв. Система наведення передбачає ручне керування та автонаведення із застосуванням ШІ. Droid TW-7.62 обладнаний денним і тепловізійним каналами, балістичним обчислювачем та засобами зв’язку LTE і Starlink.

НРК Droid TW 12.7 оснащений дистанційно керованою туреллю під кулемет M2 Browning калібром 12,7 мм. За словами розробників, вона дозволяє уражати легкоброньовані цілі, такі як БМП, БТР та броньовані автомобілі. Комплекс також здатен вражати неброньовані цілі. Також НРК можна використовувати для дистанційного спостереження за полем бою. За допомогою вбудованих камер і систем передачі даних оператор отримує ситуаційну обізнаність у реальному часі. Конструкція платформи, за словами розробників, забезпечує високу прохідність у важкодоступному рельєфі та на бездоріжжі.

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У DevDroid додали, що випробування стали частиною співпраці із італійською ABET HTS. Компанії вже підписали меморандум про співпрацю та опрацьовують наступний етап взаємодії — поглиблення технологічної та виробничої кооперації між українською та італійською оборонними індустріями. 

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу та підвищуючи точність, автономність і безпеку.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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