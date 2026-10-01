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Учора Росія атакувала в Києві Інститут ядерних досліджень, де розташовано дослідницький реактор

Реактор ушкоджень не зазнав, зміни радіаційного фонду не фіксували. 

Росія атакувала дроном територію Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташовано дослідницький реактор. Удару завдали 30 вересня о 18:18, повідомило Держатомрегулювання. 

Постраждалих внаслідок атаки немає. Реактор і важливі для безпеки системи не ушкоджені. 

«Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природного фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися», – йдеться у повідомленні.

Реактор з початку повномасштабної війни перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки.

«Інститут ядерних досліджень НАН України – провідна науково-дослідна установа в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином», – пояснили в Держатомрегулюванні.  

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