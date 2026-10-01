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Зеленський присвоїв державні нагороди українським військовослужбовцям

Звання Героя України присвоєно чотирьом захисникам та захисницям. 

Зеленський присвоїв державні нагороди українським військовослужбовцям
Фото: Укрінформ

Сьогодні, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород українських військовослужбовців. Звання Героя України присвоєно чотирьом захисникам та захисницям. 

Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові молодшій сержанті ГРИЦЕНКО Марині Віталіївні (посмертно). 

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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» старшій сержантці ТАРАН Ользі Олександрівні – старшому сержанту (посмертно).

Присвоєне звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» солдату МЕЛЬНИКУ Юрію Миколайовичу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сержанту КАЛАШНИКУ Олександру Олеговичу (посмертно).

Перед цим лише п'ять жінок удостоювали цим званням, з них трьох – посмертно.

Також Володимир Зеленський підписав укази про нагородження орденами та медалями сотень військовослужбовців.

Вручені ордени Богдана Хмельницького І, ІІ та ХІІ ступеня, «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступеня, Ордени княгині Ольги ІІІ ступеня:та Данила Галицького, Хрест бойових заслуг, а також медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя». 

Повний перелік нагороджених - за посиланням

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