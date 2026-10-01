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Глава МЗС Естонії закликав не називати атаки Росії «гібридними»

РФ веде проти Європи системну роботу, яка вже нагадує війну, вважає Маргус Цахкна.

Глава МЗС Естонії закликав не називати атаки Росії «гібридними»
міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери мають припинити називати російські атаки «гібридними», адже це справжні диверсії та теракти. 

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, цитує Politico

За словами посадовця, Росія веде проти Європи системну роботу, яка вже нагадує війну. Заява з’явилася після того, як Естонія оголосила про причетність російських спецслужб до серпневого підпалу будівлі компанії Milrem Robotics у Таллінні. Підприємство постачає Україні безпілотні наземні машини. Троє підозрюваних громадян Латвії постануть перед судом. Подібні випадки трапляються і в інших країнах Європи, зокрема в Німеччині, де влада пов'язує серпневі атаки дронів в аеропорту Лейпцига з Росією.

Основним мотивом для виконавців таких атак стають гроші, а не ідеологія. Цахкна наголосив, що європейські держави мають жорстко карати всіх диверсантів, аби зупинити подібні випадки в майбутньому. Будь-яка співпраця з російськими спецслужбами закінчиться арештом і в'язницею, наголосив естонський міністр.

Країни ЄС повинні активніше ділитися розвідувальними даними, публічно викривати причетність РФ та готуватися до загрози. Кремль намагається розколоти європейське суспільство та залякати його, а відсутність спільної відповіді лише спровокує ще серйозніші напади, вважає Цахкна.

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