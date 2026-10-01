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Єврокомісар Кубілюс: Удар Росії по збройовому заводу в ЄС має призвести до військової відповіді НАТО

Дипломати НАТО натомість стриманіше реагують на погрози РФ на адресу європейської «оборонки».

Єврокомісар Кубілюс: Удар Росії по збройовому заводу в ЄС має призвести до військової відповіді НАТО
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Російський авіаудар чи ракетний обстріл європейського заводу з виробництва зброї має призвести до застосування статті 5 Договору НАТО про колективну оборону. 

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Politico.

Ця заява з’явилася на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на оборонних підприємствах по всій Європі, деякі з яких пов'язують із Росією. Зокрема, Естонія повідомила, що російські спецслужби стоять за підпалом компанії Milrem Robotics минулого місяця. Подібні випадки також розслідують Болгарія, Польща і Словаччина.

Висловлювання Кубілюса стали відповіддю на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона попередила, що збройні заводи в країнах Європи, які виготовляють зброю для України, є потенційними військовими цілями для РФ.

Водночас дипломати НАТО стримано відреагували на слова єврокомісара. Один із представників Альянсу нагадав, що стаття 5 навмисно залишається невизначеною, аби не розкривати плани противникам.

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