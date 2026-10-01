Німеччина готується до масштабних гібридних атак з боку Росії

Німеччина готується до масштабних і серйозних гібридних атак і готова реагувати на них швидко і чітко.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.
За його словами, зростання кількості подібних інцидентів пов'язане з розгубленістю Росії через її невдалі військові дії в Україні. Мерц наголосив, що важливо не піддаватися залякуванням через кібератаки, дрони і пропаганду.
Також німецький канцлер укотре попередив, що найближчі місяці стануть вирішальними для долі України та безпеки усієї Європи.
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що європейські лідери мають припинити називати російські атаки «гібридними», адже це справжні диверсії та теракти.
- До речі, на тлі інцидентів із невідомими дронами у складі Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників.
- Підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.