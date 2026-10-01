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Німеччина готується до масштабних гібридних атак з боку Росії

Канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що ФРН готова реагувати на них швидко і чітко.

Німеччина готується до масштабних гібридних атак з боку Росії
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німеччина готується до масштабних і серйозних гібридних атак і готова реагувати на них швидко і чітко. 

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.

За його словами, зростання кількості подібних інцидентів пов'язане з розгубленістю Росії через її невдалі військові дії в Україні. Мерц наголосив, що важливо не піддаватися залякуванням через кібератаки, дрони і пропаганду.

Також німецький канцлер укотре попередив, що найближчі місяці стануть вирішальними для долі України та безпеки усієї Європи.

  • Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що європейські лідери мають припинити називати російські атаки «гібридними», адже це справжні диверсії та теракти. 
  • До речі, на тлі інцидентів із невідомими дронами у складі Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників.
  • Підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.
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