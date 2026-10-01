Німеччина готується до масштабних гібридних атак з боку Росії

Канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що ФРН готова реагувати на них швидко і чітко.

Німеччина готується до масштабних і серйозних гібридних атак і готова реагувати на них швидко і чітко.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.

За його словами, зростання кількості подібних інцидентів пов'язане з розгубленістю Росії через її невдалі військові дії в Україні. Мерц наголосив, що важливо не піддаватися залякуванням через кібератаки, дрони і пропаганду.

Також німецький канцлер укотре попередив, що найближчі місяці стануть вирішальними для долі України та безпеки усієї Європи.