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Трамп думає над забороною експорту дизелю зі США і може попросити Європу поділитися її резервами

Штати є одним з найважливіших постачальників дизелю на світовий ринок. 

Трамп думає над забороною експорту дизелю зі США і може попросити Європу поділитися її резервами
Дональд Трамп в Ірландії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп сказав, що може попросити європейські країни поділитися часткою їхніх дизельних резервів, поки він обмірковує заборону експорту цього пального зі США на тлі глобального дефіциту. Відповідна заява пролунала після того, як американський міністр фінансів Скотт Бессент закликав Європу негайно підготувати і вивільнити частку запасів, щоб американські фермери, водії вантажівок і підприємства не залишалися самі з цим «тягарем», пише BBC.

У четвер британський міністр енергетики провів переговори з європейськими партнерами про потенційне вивільнення резервів дизелю, якщо США заборонять експорт. Штати є життєво важливим постачальником дизелю в світі – на них припадає між 1,2 млн до 1,5 млн барелів на добу. 

Знайомі з обговореннями джерела журналістів повідомили, що європейські держави прагнуть підготувати скоординовану відповідь.

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«Наше постачання диверсифіковане й стійке. Ми й далі взаємодіємо з міжнародними партнерами та британською паливною галуззю», – сказав речник уряду.

Уряд Британії наголосив, що немає підстав для занепокоєння щодо можливого дефіциту дизеля, хоча очікується подальше зростання цін.

Експерти вважають, що заборона експорту дизелю зі США спричинить ще більший тиск на ціноутворення в інших країнах. Трамп раніше казав, що серйозно думає над цим кроком. 

Тим часом ціни на дизель у Великій Британії побили рекорд цього тижня – один літр торгували майже по 200 пенсів (119,3 гривні). 

Ціни на бензин і дизель у світі злетіли після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому. Закриття життєво важливої Ормузької протоки, через яку зазвичай транспортують близько п'ятої частини світової нафти й газу, підштовхнуло вгору ціни на нафтопродукти.

Заборона експорту з боку Росії, також великого постачальника дизеля, посилила тиск на ціни. Трамп звинувачує в кризі українські удари по НПЗ у Росії, яких вона завдає у відповідь на атаки по її енергетиці. 

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