В Непалі через сходження лавини загинуло 15 людей

27 вересня в Непалі на горі Гімлунг-Гімал сталося сходження потужної лавини на базовий табір. Загинули щонайменше 15 людей.
Про це пише Reuters.
Загинули робітники, які готували гірський табір для іноземних альпіністів.
Один з них досі вважається зниклим безвісти. Проте, як зазначили в Непальській асоціації гірських гідів, шанси його знайдення невеликі, тому рятувальна операція, ймовірно, завершиться.
Іноземні альпіністи не дісталися місця на момент сходження лавини.
Це був найсмертоносніший випадок у Непалі від початку сезону.
- Після масштабних повеней і зсувів ґрунту, що сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибеті, 56 українців вважаються безвісти зниклими.