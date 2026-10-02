В Непалі через сходження лавини загинуло 15 людей

Загиблими є робітники, які готували гірський табір до прибуття іноземних альпіністів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

27 вересня в Непалі на горі Гімлунг-Гімал сталося сходження потужної лавини на базовий табір. Загинули щонайменше 15 людей.

Про це пише Reuters.

Загинули робітники, які готували гірський табір для іноземних альпіністів.

Один з них досі вважається зниклим безвісти. Проте, як зазначили в Непальській асоціації гірських гідів, шанси його знайдення невеликі, тому рятувальна операція, ймовірно, завершиться.

Іноземні альпіністи не дісталися місця на момент сходження лавини.

Це був найсмертоносніший випадок у Непалі від початку сезону.