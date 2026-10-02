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В Непалі через сходження лавини загинуло 15 людей

Загиблими є робітники, які готували гірський табір до прибуття іноземних альпіністів.

В Непалі через сходження лавини загинуло 15 людей
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

27 вересня в Непалі на горі Гімлунг-Гімал сталося сходження потужної лавини на базовий табір. Загинули щонайменше 15 людей.

Про це пише Reuters.

 Загинули робітники, які готували гірський табір для іноземних альпіністів.

Один з них досі вважається зниклим безвісти. Проте, як зазначили в Непальській асоціації гірських гідів, шанси його знайдення невеликі, тому рятувальна операція, ймовірно, завершиться.

Іноземні альпіністи не дісталися місця на момент сходження лавини.

Це був найсмертоносніший випадок у Непалі від початку сезону.

  • Після масштабних повеней і зсувів ґрунту, що сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибеті, 56 українців вважаються безвісти зниклими.
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