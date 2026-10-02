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У Великій Британії здійснили ще один арешт у справі авіабази RAF Fairford

Заарештували 27-річного чоловіка з подвійним громадянством – британським та іранським.

У Великій Британії здійснили ще один арешт у справі авіабази RAF Fairford
Фото: EPA/UPG

Британська поліція повідомила про арешт ще одного чоловіка в рамках розслідування інциденту з безпекою, що стався в неділю на авіабазі ВПС США в графстві Глостершир.

Про це повідомляє DW.

Арешт особи з подвійним громадянством (Великої Британії та Ірану) відбувся після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив в ефірі BBC про наявність “серйозних ознак того, що Іран причетний до подій, які відбулися цими вихідними на авіабазі RAF Fairford”.

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Раніше посольство Ірану в Лондоні заявило, що “категорично відкидає та рішуче засуджує” припущення про свою причетність, а міністр закордонних справ Аббас Арагчі зазначив, що Бернем “шукає винних не там, де слід”.

Поліція з питань боротьби з тероризмом повідомила, що в Лондоні заарештували 27-річного чоловіка з подвійним громадянством “за підозрою в підготовці терористичних актів відповідно до статті 5 Закону про тероризм 2006 року”.

Також правоохоронці зазначили, що допитали ще одного чоловіка – громадянина Великої Британії (з офіційним попередженням про його права), а також провели обшуки за двома адресами.

“Розслідування обставин подій у Глостерширі є надзвичайно складним, і наші спеціалізовані підрозділи опрацьовують кілька версій”, – заявила представниця поліції з питань боротьби з тероризмом Вікі Еванс.

Вона додала, що розглядаються всі можливі аспекти, зокрема й імовірну причетність іноземної держави. 

Що сталося в неділю на авіабазі Королівських ВПС Фейрфорд

У неділю поблизу авіабази Королівських ВПС Фейрфорд, яку використовували американські бомбардувальники для завдання ударів по Ірану, затримали п’ятьох чоловіків віком від 20 до 30 років.

Усі вони є громадянами Великої Британії та походять із Лондона й околиць. Їхні обличчя були закриті.

Поліція вилучила три “підозрілі” білі фургони та евакуювала мешканців близько 85 будинків у прилеглій зоні, залучивши до роботи саперів.

Правоохоронці повідомили, що у фургонах виявили певну кількість бензину, проте жодних вибухових пристроїв там не знайшли. Згодом підозрюваних звільнили під заставу.

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