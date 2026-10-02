Ефіопія та Еритрея розірвали дипломатичні відносини на тлі боїв у регіоні Тиграй

Аддіс-Абеба звинуватила свого північного сусіда в причетності до відновлення бойових дій у країні.

Ефіопія та Еритрея розірвали дипломатичні відносини після того, як Ефіопія звинуватила свого північного сусіда в причетності до відновлення бойових дій у регіоні Тиграй.

Про це повідомляє DW.

Міністерство закордонних справ Ефіопії першим оголосило про закриття свого посольства в Еритреї “у відповідь на прямі й непрямі ворожі та агресивні дії Еритреї проти Ефіопії”.

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Посольство Ефіопії в Еритреї було знову відкрито у 2018 році в рамках процесу зближення, кульмінацією якого стало вручення Нобелівської премії миру прем'єр-міністру Абію Ахмеду.

МЗС Ефіопії також оголосило 10 еритрейських дипломатів “персонами нон ґрата”, звинувативши їх у “причетності до діяльності, що становить пряму загрозу національній безпеці Ефіопії”. Еритрейським дипломатам дали 48 годин на те, щоб залишити країну.

Через кілька годин Міністерство закордонних справ Еритреї назвало цей крок “абсурдним” і заявило, що висилка десятьох її дипломатів з Аддис-Абеби фактично призвела до закриття тамтешнього посольства країни.

Еритрея заявила, що не має “іншого вибору, окрім як відповісти дзеркально й розірвати всі дипломатичні відносини з Ефіопією з усіма негативними наслідками, що з цього випливають”.

Бої на півночі Ефіопії

Зазначимо, Еритрея відкинула звинувачення в підтримці збройного альянсу, до якого входять Народний фронт визволення Тиграю (TPLF), Національний рух амхара “Фано” та Армія визволення Оромо (OLA). Ця коаліція має назву “Альянс за виживання” і веде бойові дії проти урядових військ Ефіопії.

Із моменту відновлення запеклих боїв на півночі Ефіопії минулого тижня загинули та зазнали поранень сотні людей.

Зіткнення тривають і відбуваються на кількох фронтах.

Організація Об'єднаних Націй закликала до деескалації бойових дій та проведення переговорів між урядом і нещодавно сформованим альянсом.

Вибух у штабі збройних сил Ефіопії

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Додамо, вночі стався вибух у штабі збройних сил Ефіопії в Аддис-Абебі.

Інформаційне агентство AFP із посиланням на джерела в дипломатичних колах та сфері безпеки повідомило, що вибух стався у штабі Національних сил оборони Ефіопії (ENDF) у проміжку між північчю та першою годиною ночі за місцевим часом.

Джерела не змогли надати додаткової інформації щодо характеру вибуху, осіб, відповідальних за нього, або наявності постраждалих.

Агентство Associated Press із посиланням на джерела в органах безпеки повідомило про три вибухи, що сталися після того, як уряд заборонив використання безпілотників у столиці.

Наразі невідомо, чи були ці вибухи наслідком нападу, чи частиною навчань.