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​У Росії могла бути атакована нафтова ЛПДС "Самара" – найбільший резервуарний парк у Європі

На фото, які зробили місцеві жителі, видно пожежу в районі об’єкта.

​У Росії могла бути атакована нафтова ЛПДС "Самара" – найбільший резервуарний парк у Європі
Пожежа в районі "Самари"
Фото: ASTRA

У Самарі, ймовірно, сталася атака на лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара", яка входить до системи "Транснефті" та є найбільшим резервуарним парком у Європі. 

Про це пише ASTRA.

Видання проаналізувало фотографії, надіслані читачами, на яких видно пожежу в районі об'єкта. 

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ЛПДС "Самара" є великим нафтотранспортним і розподільчим хабом.Площа станції перевищує 216 гектарів. На її території розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Також там працюють дві нафтоперекачувальні станції – "Самара-1" та "Самара-2" – і окрема станція змішування нафти.

Через ЛПДС  проходять одразу чотири магістральні нафтопроводи. Таким чином, через цей вузол надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану

Влада Самари офіційно не коментувала пожежу на об'єкті. Водночас раніше в місті повідомляли про вибухи. Згодом мер  Іван Носков проінформував про призупинення руху наземного громадського транспорту. 

Супутникові знімки об'єкта
Фото: ASTRA
Супутникові знімки об'єкта

Ракетну небезпеку в місті вже скасували, однак небезпека атаки безпілотників, за повідомленнями влади, зберігається.

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