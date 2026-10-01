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Україна має дані про плани диверсій Росії в європейських країнах

Такими діями Росія намагається зменшити підтримку України.

Україна має дані про плани диверсій Росії в європейських країнах
Очільник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Росія намагається призупинити та зменшити підтримку України через гібридні операції в країнах Європи.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій", - заявив Сибіга.

Він зазначив що розвідки України та Європи мають дані про розроблені плани Росії щодо нападу на ту чи іншу європейську країну. 

"І до цього треба готуватися. Найголовніше - запобігти", - додав Сибіга.

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