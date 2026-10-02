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РНБО подала уряду пропозиції щодо змін до постанови про прискорений експорт зброї

Щодо відсотку ставки на експорт заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони вважає, що він має бути таким, "який буде корисний і ринку, і фронту"

РНБО подала уряду пропозиції щодо змін до постанови про прискорений експорт зброї
Давид Алоян
Фото: Зоряна Стельмах

Рада нацбезпеки і оборони направила Кабміну пропозиції щодо доопрацювання постанови №875, якою з 1 липня запровадили прискорену процедуру експорту озброєння. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, новопризначений голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

За його словами пропозиції сформували на основі зустрічей з галузевими асоціаціями, які тривали понад місяць. Ключова мета — спростити механізм отримання дозволів і забезпечити, щоб адміністративний збір ішов у спеціальний фонд для потреб Сил оборони.

Як відомо, за три місяці після ухвалення 875 постанови Уряду, за нею не було видано жодного дозволу. Головна причина, чому процедура не запрацювала, — відсутність переліку критичного озброєння, який має сформувати Міноборони. Він досі в процесі формування. Другий необхідний документ — перелік країн — має підготувати МЗС.

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Водночас галузеві асоціації наголошують на тому, що ставка за видання дозволу на експорт нині зависока. Мова про 20% від вартості готового продукту і 30% – на комплектуючі.

Для початку вони виступили за нульову ставку, доки не буде прораховано можливі сценарії для відсотків від вартості.

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Позиція Алояна — «Визначити відсоток зборів, який буде корисний і ринку, і фронту». На його думку, це має бути складна математика, що ґрунтується щонайменше на кількох гіпотезах. Прорахувати, за його словами, це має уряд, зокрема Мінекономіки, Міноборони, МЗС.

Найпростішим форматом він називає повернення ПДВ.

«Тим паче за рахунок експортної діяльності, адже вартість українського озброєння за кордоном буде інша. Особисто в комунікації з партнерами наголошую: ціна для України є пільговою, а не ринковою, і формується з урахуванням обмеження прибутковості до 25%. Тому орієнтуватися на ці ціни не варто», — пояснив він в інтерв’ю.

Щодо 30% на комплектуючі відповів: «Те, що я комунікував з представниками уряду, — це гармонізація платежу однією цифрою. І плюс додатковий бенефіт, можливо, через зменшення цього відсотка тим країнам, які підписали Drone Deal». 

Детальніше читайте у повному інтерв’ю за посиланням.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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