ППО вночі знешкодила 88 із 108 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

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У ніч на 2 жовтня протиповітряна оборона знешкодила 88 із 108 запущених Росією дронів. Атака триває, і станом на ранок у повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 01 жовтня противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.