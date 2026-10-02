Загалом, за його словами, в опрацюванні перебуває 10-15 країн, переважно європейських

Близько п'яти країн, які підписали з Україною угоди Drone Deal, уже на фінальному етапі — вони сформували перелік засобів, які хочуть отримати. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, новопризначений голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

«Усі країни, які підписали Drone Deal, знаходяться на різних стадіях імплементації — орієнтовно відповідно до послідовності підписання угод», – розповів Алоян.

Загалом, за його словами, в опрацюванні перебуває 10-15 країн, переважно європейських; нещодавно угоду підписали з Фінляндією. Усі країни на різних стадіях імплементації — орієнтовно відповідно до послідовності підписання угод.

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За словами Алояна, механізм працює так: група українських експертів із понад десяти напрямків приїздить у країну-партнера, оцінює стан її оборонних спроможностей і готує звіт із рекомендаціями. Після цього партнер формує запит, а Україна надає перелік виробників, чиї засоби відповідають потрібним характеристикам.

«Це вироби, які використовують наші Сили оборони, які кодифіковані Міноборони та показують свою ефективність», — пояснив заступник секретаря РНБО.

Зі США, за його словами, історія починалася в іншому форматі. «Якщо все з американської сторони сформується — у нас, в принципі, готовий документ до початку формування угоди», — сказав Алоян.

Детальніше читайте у повному інтерв’ю за посиланням.

Формат Drone Deal Україна почала активно просувати в березні 2026 року, публічно Зеленський розповів про нього в квітні. Кожна угода укладається на десять років і охоплює чотири напрямки: експертну безпекову допомогу, експорт перевірених боєм рішень, локалізацію виробництва у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine і спецпроєкти — кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти.

Станом на 2 жовтня підписано 11 угод. Серед підписантів: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія..

15 липня оборонно-промислове партнерство в цьому форматі уклали Україна та Європейський Союз.