В Україні помітили "вуса" на дроні "Герань": Сергій Бескрестнов пояснив, що це

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Над Україною побачили дрон "Герань" з деталлю, візуально схожою на "вуса". Незвичні конструкції виявилися звичайним механічним детонатором.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, спочатку точне призначення так званих "вусів" залишалося невідомим. Тепер, як зазначив Бескрестнов, вдалося встановити, що це не антени.

Всередині конструкції розміщені металева трубка та металевий стрижень. При контакті з перешкодою вони замикаються, після чого надходить команда на вибух.

Таким чином пристрій не містить сенсорів чи складних датчиків і працює винятково за механічним принципом.

Фото: Сергій Бескрестнов