SkyFall представила мідстрайк Thor Hammer із дальністю до 600 км

За словами розробників, безпілотник уже застосовують на фронті, паралельно SkyFall розробляє його версію з дальністю понад 1000 км

Українська компанія SkyFall офіційно представила власний мідстрайк Thor Hammer. Нині компанія пропонує дві його модифікації — з дальністю польоту до 350 та 600 км. Про це SkyFall розповіла виданню Defender Media.

За даними компанії, Thor Hammer здатний нести бойову частину масою 40–50 кг та розвивати швидкість до 180 км/год. Розмах крил Thor Hammer становить 3,5 м, довжина — 3 м, а максимальна висота польоту — до 4000 м. Безпілотник може комплектуватися денною та/або тепловізійною камерою. На підготовку системи до запуску потрібно 18 хвилин.

Розробники зазначають, що Thor Hammer може оснащуватися осколковою, осколково-фугасною та іншими типами бойових частин. Запуск безпілотника здійснюється з катапульти або за допомогою ракетного прискорювача. За словами виробника, це дозволяє використовувати мідстрайк як зі стаціонарних пускових платформ, так і з мобільних установок, змонтованих на вантажівках чи іншому транспорті.

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Для забезпечення зв’язку залежно від завдання безпілотник може оснащуватись Starlink або іншими захищеними системами. Навігаційний комплекс поєднує супутникове та інерційне позиціонування, а також резервні засоби навігації. У SkyFall стверджують, що така багаторівнева схема дозволяє продовжувати виконання місії під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Під час польоту Thor Hammer автономно рухається за заданим маршрутом і передає оператору відео в реальному часі. На етапі підльоту до цілі система сповіщає оператора, який ухвалює остаточне рішення щодо її ураження.

Після підтвердження цілі в роботу вступають алгоритми штучного інтелекту та комп’ютерного зору. Вони автоматично коригують траєкторію безпілотника для наведення на ціль. У компанії стверджують, що цей процес може продовжуватися навіть після повної втрати радіо- та відеозв’язку. Thor Hammer також інтегрований із системою віддаленого керування SkyFall, яка, за даними виробника, дає змогу керувати мідстрайком з будь-якої точки світу.

Залежно від конфігурації борту вартість одного безпілотника становить $25–30 тис. До кінця 2026 року виробник планує збільшити виробничі потужності до 5000 мідстрайків на місяць.

У SkyFall наголошують, що електроніка, яка забезпечує роботу ключових систем Thor Hammer, є власною розробкою компанії. Водночас її R&D-команда працює над створенням власних двигунів для мідстрайків. Наразі в лінійці Thor Hammer доступні дві версії з дальністю до 350 і 600 км. Окремо компанія веде розробку модифікації, яка має долати понад 1000 км.

SkyFall — українська технологічно-оборонна компанія, що розробляє та серійно виробляє безпілотні системи, зокрема важкий дрон-бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike та дрони-перехоплювачі P1-SUN, а також системи зв’язку й інші компоненти. SkyFall має власний R&D-центр, виробничі лінії та академію для підготовки фахівців, а у 2026 році уклала меморандум про стратегічне партнерство з Airbus Defence and Space.