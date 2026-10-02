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У Харківській області росіяни поранили підлітка

Всього за добу поранені шестеро людей. 

У Харківській області росіяни поранили підлітка
Наслідки російьскої атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Шестеро мешканців Харківщини поранені російськими обстрілами за добу. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець. В Ізюмі поранено 63-річного чоловіка, у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний мешканець, у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка, і біля с. Миронівка Золочівської громади - 42-річного.

Ворог атакував БпЛА Київський і Основ’янський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

  • 1 РСЗВ;
  • 2 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 17 fpv-дронів;
  • 109 БпЛА (тип встановлюється).
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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 5 автомобілів, магазин. В Богодухівському районі – 2 автомобілі у с. Миронівка та сел. Золочів. 

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 4 автомобілі, електромережі у сел. Великий Бурлук. 

В Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки у с. Кам’янка, с. Новоселівка, с. Нижня Журавка, м. Ізюм, мотоцикл у с. Піски-Радьківські. 

У Харківському районі пошкоджено автомобільний причіп в с. Польова. 

У Чугуївському районі пошкоджено приміщення ферми, загинула корова в с. Шестакове, понівечений автомобіль у с. Коробочкине. 

У Берестинському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства в с. Залінійне. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 62 835 людей.

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