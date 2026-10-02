У Харківській області росіяни поранили підлітка

Шестеро мешканців Харківщини поранені російськими обстрілами за добу. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець. В Ізюмі поранено 63-річного чоловіка, у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний мешканець, у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка, і біля с. Миронівка Золочівської громади - 42-річного.
Ворог атакував БпЛА Київський і Основ’янський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 1 РСЗВ;
- 2 КАБ;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 17 fpv-дронів;
- 109 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено 5 автомобілів, магазин. В Богодухівському районі – 2 автомобілі у с. Миронівка та сел. Золочів.
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 4 автомобілі, електромережі у сел. Великий Бурлук.
В Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки у с. Кам’янка, с. Новоселівка, с. Нижня Журавка, м. Ізюм, мотоцикл у с. Піски-Радьківські.
У Харківському районі пошкоджено автомобільний причіп в с. Польова.
У Чугуївському районі пошкоджено приміщення ферми, загинула корова в с. Шестакове, понівечений автомобіль у с. Коробочкине.
У Берестинському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства в с. Залінійне.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 62 835 людей.