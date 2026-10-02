Канадська General Dynamics і українська Ratel Robotics домовились про спільне виробництво НРК

Канадська General Dynamics Mission Systems–Canada та українська Ratel Robotics підписали меморандум про взаєморозуміння, в межах якого вивчатимуть можливості спільного виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) для України. Про це повідомили у пресслужбі General Dynamics.

Партнерство зосереджене на роботизованих системах української розробки. Сторони планують поєднати досвід Ratel Robotics у створенні та застосуванні НРК із виробничими можливостями General Dynamics Mission Systems–Canada та її компетенціями у сфері автомобільної електроніки. Канадська сторона також надасть промислову експертизу для підтримки виробничих і операційних потреб України.

Укладення угоди підтвердив і виконавчий директор Ratel Robotics Тарас Остапчук.

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«Стаємо ще більше міжнародним бізнесом!!!Підписали меморандум з General Dynamics Mission Systems–Canada. Скоро RATELей буде більше і будуть вироблятись в Канаді для ЗСУ!!!!», — повідомив він.

Ratel Robotics – український виробник наземних роботизованих комплексів, який розробляє дрони з 2023 року. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine». У вересні американська компанія Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами, уклала остаточну угоду про придбання українського виробника НРК Ratel Robotics.

General Dynamics Mission Systems-Canada є однією з найбільших канадських оборонних організацій. Компанія виготовляє оборонну електроніку, зокрема, сонарні системи, засоби протичовнової боротьби та БпЛА. Нещодавно General Dynamics Mission Systems-Canada та український виробник БпЛА GreenTech Harvest домовилися про спільне виробництво українських безпілотників у Канаді.

Нагадаємо, у вересні українська делегація здійснила візит до Канади. Одним із результатів візиту стало підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, документ є першим кроком до реалізації Drone Deal на американському континенті. Вона підтвердила, що 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, передаватимуть Силам оборони України.

Раніше за підсумками зустрічі прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.