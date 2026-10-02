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Генпрокуратура і БЕБ повідомили про викриття тіньової фінансової мережі. Вилучили понад 630 млн грн

Цю мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Генпрокуратура і БЕБ повідомили про викриття тіньової фінансової мережі. Вилучили понад 630 млн грн
Обшуки
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Вилучили понад 630 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та пресслужбі БЕБ. 

Зазначається, що мережа діяла по всій Україні. Її учасники обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».

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Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

Знайдені під час обшуків гроші
Фото: Бюро економічної безпеки
Знайдені під час обшуків гроші

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.

Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Обшуки у конвертаційному центрі
Фото: Офіс генпрокурора
Обшуки у конвертаційному центрі

Також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються повне коло причетних осіб, обсяги проведених фінансових операцій та походження вилучених коштів.

  • У вересні українські правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн гривень. З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.
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