У Франції тривають протести школярів: понад 300 людей постраждали внаслідок заворушень

У Франції тривають протести учнів старших класів. Школярі вимагають покращення умов навчання, до їхніх протестів долучилися студенти декількох університетів, пишуть The Guardian та The Local. Демонстрації почалися минулого тижня з регіону Іль-де-Франс, але стрімко поширилися країною та призвели до заворушень.

Французький прем'єр Себастьян Лекорню 1 жовтня скликав кризове засідання. Він доручив міністрам скасувати всі подорожі, допоки ситуація з демонстраціями не буде врегульована.

Офіс Лекорню повідомив, що «сплеск насильства робить практично неможливим забезпечення безперервності державної освіти й наражає працівників і учнів на небезпеку». Сьогодні міністр освіти Едуар Жеффре планує зустрітися з представниками демонстрантів.

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Невдоволення учнів викликано різними подіями: від перевантажених розкладів і переповнених класів до браку вчителів та перегрітих класів під час спеки цього року.

За даними поліції, по всій країні поблизу ліцеїв відбувалося близько 900 демонстрацій, блокувань та пов'язаних із ними інцидентів, унаслідок чого понад 160 закладів припинили роботу. У четвер було заблоковано доступ приблизно до 30 університетських кампусів, зокрема в Парижі й Марселі.

Від початку протестів затримали майже 3000 ліцеїстів віком від 15 до 18 років, зокрема 1949 лише в четвер, повідомило міністерство внутрішніх справ. Понад 300 поліцейських і десятки пожежників, учителів та учнів дістали травми.

Травми переважно спричинили кинуті предмети, але також і снаряди для розгону натовпу, які застосовувала поліція. Міністерство внутрішніх справ оголосило про внутрішнє службове розслідування після звинувачень поліцейських у надмірному застосуванні сили та жорстокості щодо трьох учнів.

Біля багатьох шкіл підпалювали сміттєві баки, а всередині деяких будівель фіксували серйозніші спроби підпалу. Пошкодження від вогню в одній зі шкіл у Нанті на північному заході були настільки значними, що вона залишатиметься зачиненою протягом місяця, повідомила влада.

Уряд звинуватив радикально ліву партію «Нескорена Франція» (LFI) у підбурюванні до протестів; кількох депутатів і мерів від LFI, зокрема Баллі Багаяко, мера паризького передмістя Сен-Дені від цієї партії, вітали оплесками на демонстраціях.

Кандидат партії на президентських виборах 2027 року Жан-Люк Меланшон у четвер наполягав, що LFI підтримує «ненасильницькі методи боротьби», і додав, що його «найбільше непокоїть нестерпний рівень поліцейського насильства проти цих молодих людей».