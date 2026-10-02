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Defense Tech

Україна випробовує п’ять дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА РФ, – Зеленський

До кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з моделей.

Україна випробовує п’ять дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА РФ, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Українські сили збивають близько 57% реактивних безпілотників, тоді як ефективність протидії звичайним дронам становить 85-90%. Тому Україна прискорює розробку швидкісних дронів-перехоплювачів, здатних знищувати російські реактивні БпЛА.

Президент Володимир Зеленський про це заявив Financial Times.

Наразі випробовують п’ять моделей. За словами Зеленського, до кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з них, тоді як решта чотири моделі ще перебувають на етапі тестування.

Водночас масштабування виробництва ускладнює дефіцит двигунів для дронів-перехоплювачів. Зеленський зазначив, що Україна значною мірою імпортує такі двигуни, а власного виробництва наразі недостатньо.

Ще однією проблемою президент назвав нестачу коштів у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву необхідного озброєння для протиповітряної оборони.

  • Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна успішно випробувала чотири нові типи реактивних дронів-перехоплювачів і вже масштабує їхнє виробництво для захисту неба. За його словами, нові розробки призначені, зокрема, для протидії реактивним "Шахедам".
  • Водночас Україна разом із партнерами запустила антибалістичну програму Freyja, до якої вже долучилися десять країн. Йдеться про Норвегію, Швецію, Данію, Німеччину, Францію, Італію, Велику Британію, Іспанію, Нідерланди та Україну. Київ також веде переговори щодо приєднання Польщі та інших союзників.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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