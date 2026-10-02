До кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з моделей.

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Українські сили збивають близько 57% реактивних безпілотників, тоді як ефективність протидії звичайним дронам становить 85-90%. Тому Україна прискорює розробку швидкісних дронів-перехоплювачів, здатних знищувати російські реактивні БпЛА.

Президент Володимир Зеленський про це заявив Financial Times.

Наразі випробовують п’ять моделей. За словами Зеленського, до кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з них, тоді як решта чотири моделі ще перебувають на етапі тестування.

Водночас масштабування виробництва ускладнює дефіцит двигунів для дронів-перехоплювачів. Зеленський зазначив, що Україна значною мірою імпортує такі двигуни, а власного виробництва наразі недостатньо.

Ще однією проблемою президент назвав нестачу коштів у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву необхідного озброєння для протиповітряної оборони.