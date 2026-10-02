Алоян: Жодна українська компанія не подалася на експорт готового озброєння з лютого по червень

Від початку червня дозволів на продаж готового озброєння було видано понад 18

Від лютого до червня 2026 року жодна нова українська компанія не подала заявку на експорт власної готової продукції. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, заступник секретаря РНБО Давид Алоян.

Від початку червня дозволів на продаж готового озброєння було видано понад 18, каже Алоян.

«Це, зокрема, компанії, які брали участь у Drone Dominance. І коли вони вже отримували контракт, інституціям було зрозуміло, хто є кінцевим споживачем цієї продукції», — пояснив він.

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За його словами, за час, коли комісія не працювала, накопичилося близько трьохсот заявок, і майже всі вони — від державних компаній, спецекспортерів або стосувалися послуг з ремонту й обслуговування. Левова частина — продовження гарантійного чи сервісного обслуговування вже поставлених систем.

«Не на трансфер технологій, бо це зрозуміла зацікавленість, а саме на експорт готової продукції, зокрема дронів... Нуль», — сказав Алоян.

Він пояснює це тим, що український приватний ОПК формувався під внутрішню потребу: компанії навчилися працювати з державним замовленням, а експортні компетенції — маркетинг, комунікацію з партнерами, внутрішньофірмовий експортний контроль — тільки нарощують.

Загалом за цей період комісія провела близько одинадцяти засідань і погодила понад 90% із більш ніж чотирьохсот заявок.

Детальніше читайте у повному інтерв’ю за посиланням.