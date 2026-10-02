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Алоян: Жодна українська компанія не подалася на експорт готового озброєння з лютого по червень

Від початку червня дозволів на продаж готового озброєння було видано понад 18

Алоян: Жодна українська компанія не подалася на експорт готового озброєння з лютого по червень
Давид Алоян
Фото: Зоряна Стельмах

Від лютого до червня 2026 року жодна нова українська компанія не подала заявку на експорт власної готової продукції. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, заступник секретаря РНБО Давид Алоян.

Від початку червня дозволів на продаж готового озброєння було видано понад 18, каже Алоян.

«Це, зокрема, компанії, які брали участь у Drone Dominance. І коли вони вже отримували контракт, інституціям було зрозуміло, хто є кінцевим споживачем цієї продукції», — пояснив він.

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За його словами, за час, коли комісія не працювала, накопичилося близько трьохсот заявок, і майже всі вони — від державних компаній, спецекспортерів або стосувалися послуг з ремонту й обслуговування. Левова частина — продовження гарантійного чи сервісного обслуговування вже поставлених систем.

«Не на трансфер технологій, бо це зрозуміла зацікавленість, а саме на експорт готової продукції, зокрема дронів... Нуль», — сказав Алоян.

Він пояснює це тим, що український приватний ОПК формувався під внутрішню потребу: компанії навчилися працювати з державним замовленням, а експортні компетенції — маркетинг, комунікацію з партнерами, внутрішньофірмовий експортний контроль — тільки нарощують.

Загалом за цей період комісія провела близько одинадцяти засідань і погодила понад 90% із більш ніж чотирьохсот заявок. 

Детальніше читайте у повному інтерв’ю за посиланням.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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