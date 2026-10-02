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Сили оборони вночі атакували нафтові об'єкти ворога в двох областях, аеродроми, ракетно-космічний центр і склад

Захисники відповідають на ворожі атаки. 

Сили оборони вночі атакували нафтові об'єкти ворога в двох областях, аеродроми, ракетно-космічний центр і склад
Атака на ворожі об'єкти
Фото: скриншот

Сили оборони України вночі 2 жовтня атакували нафтові об'єкти ворога у відповідь на ескалацію з його боку. Під ударами перебували підприємства в Самарському і Волгоградському регіонах, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що оборонці фактично щодня відповідають росіянам далекобійними ударами. Президент подякував воїнам СБУ, Головного управління розвідки, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби зовнішньої розвідки за точність і професійність.

«За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів», – повідомив президент. 

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