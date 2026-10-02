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Зеленський: близько половини українських F-16 перебувають у Європі на ремонті

Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні більшої частини ремонтних робіт в Україну.

Зеленський: близько половини українських F-16 перебувають у Європі на ремонті
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американські винищувачі F-16 ефективно протидіють новим реактивним дронам Росії, однак близько половини українських літаків тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

За словами глави держави, через тривале обслуговування частина винищувачів надто довго не повертається в Україну. Це призводить до втрати важливого часу, коли F-16 особливо потрібні для захисту українського неба.

Зеленський зазначив, що Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні більшої частини ремонтних робіт в Україну. На його думку, утримання літаків ближче до зони бойових дій дозволить швидше повертати їх до експлуатації.

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