На Prozorro Market додали приціли, РЛС та комплектуючі до БпЛА

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України додала до електронного каталогу Prozorro Market приціли нічного бачення, батареї для БпЛА та електронно-оптичні та радіолокаційні комплекси спостереження і протидії БпЛА. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

У Міноборони зазначають, що завдяки Prozorro Market військові отримують більше можливостей самостійно закуповувати необхідне для своїх підрозділів. Каталог уже активно використовується військовими частинами. АОЗ ДОТ, яка є адміністратором каталогу, планує розвивати цей інструмент далі – передусім розширювати категорії відповідно до актуальних потреб. Наразі серед найбільш затребуваних категорій – пікапи, квадроцикли та батареї для БпЛА. За даними Міноборони, за майже пʼять місяців роботи каталогу військові замовили та вже отримали товарів майже на 320 млн грн.

Загалом каталог охоплює широкий перелік товарів для військових:

транспорт і техніку – пікапи, багі, мотоцикли;

засоби та комплектуючі для БпЛА;

одяг і спорядження – від бронежилетів та маскувальних костюмів до взуття й інших елементів речового забезпечення.

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У Міноборони додали, що каталог доступний усім підрозділам Сил оборони України, які здійснюють закупівлі за кошти децентралізованих бюджетів, та іншим держзамовникам. При цьому значну частину підготовчої роботи Агенція бере на себе централізовано – від формування вимог до товарів до кваліфікації постачальників.

Це дозволяє військовим частинам швидше переходити безпосередньо до закупівлі необхідного, не витрачаючи час і ресурси на частину підготовчих процедур, пояснюють у міністерстві оборони. Єдині вимоги до товарів та попередня кваліфікація постачальників також допомагають зменшити закупівельні ризики та зробити процес простішим і прогнозованішим.

«Каталог на Prozorro Market, який адмініструє АОЗ, виручає військових в точкових чи нагальних потребах. На майданчику можна швидко придбати необхідний товар, наприклад, в ситуаціях, коли чогось не вистачає, і потрібно оперативно докупити. І не за власні гроші, а за кошти децентралізованих бюджетів», — зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.