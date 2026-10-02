Речник МЗС: твердження про катастрофічно низьку готовність F-16 є неправдивими

Україна від початку визнавала складність обслуговування винищувачів, оскільки окремі компоненти для ранньої модифікації цих літаків більше не виробляють і їх дедалі складніше знаходити.

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Україна інтенсивно використовує винищувачі F-16 у складних умовах, однак повідомлення про нібито критично низьку кількість боєздатних літаків та надто тривалі ремонти не відповідають дійсності.

Про це в соцмережі Х написав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він наголосив, що Україна від початку визнавала складність обслуговування F-16, зокрема через те, що окремі компоненти для ранньої модифікації цих літаків більше не виробляють і їх дедалі складніше знаходити.

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Водночас, зазначив Тихий, партнери, які забезпечують технічне обслуговування українських F-16, продовжують повертати літаки після ремонту, причому темпи цього процесу зростають. Середній час ремонту навпаки скорочується.

"Ми повністю довіряємо нашим промисловим партнерам і їхній здатності подальшої оптимізації процесів підтримки, забезпечуючи найвищий можливий рівень готовності та доступності F-16 протягом найближчих зимових місяців, коли ці можливості будуть потрібні найбільше", – пояснив речник.

Тихий також закликав не допускати поширення інформації, яка може підірвати довіру до міжнародного фінансування обслуговування F-16.

Що передувало?

Як раніше повідомив The Wall Street Journal, українська ППО начебто стикається з нестачею боєздатних F-16. Росія суттєво наростила застосування реактивних дронів. Водночас, писало медіа, обслуговування F-16 може тривати від кількох тижнів до 40 тижнів.

Після 300 льотних годин літаки потребують планового огляду: у США він займає 2-6 тижнів, а в Бельгії, за словами відставного контр-адмірала Марка Монтгомері, може тривати до 40 тижнів. Одне із західних джерел заявило, що понад половина українських F-16 наразі очікує на обслуговування.