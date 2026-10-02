Сьогодні росіяни вбили двох мешканців Харківщини

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За сьогодні, 2 жовтня, росіяни вбили двох людей у Золочівській громаді Харківщини.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув 66-річний чоловік.

Ще одного удару дроном військові РФ завдали по трактору, що їхав дорогою Сковородинівка — Писарівка. Вбитий 50-річний механізатор.