Сьогодні росіяни вбили двох мешканців Харківщини

За сьогодні, 2 жовтня, росіяни вбили двох людей у Золочівській громаді Харківщини.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні вранці окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув 66-річний чоловік.
Ще одного удару дроном військові РФ завдали по трактору, що їхав дорогою Сковородинівка — Писарівка. Вбитий 50-річний механізатор.
- Шестеро мешканців Харківщини поранені російськими обстрілами за добу. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.