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Сьогодні росіяни вбили двох мешканців Харківщини

Окупанти атакували людей безпілотниками. 

Сьогодні росіяни вбили двох мешканців Харківщини
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

За сьогодні, 2 жовтня, росіяни вбили двох людей у Золочівській громаді Харківщини. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Сьогодні вранці окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув 66-річний чоловік.

Ще одного удару дроном військові РФ завдали по трактору, що їхав дорогою Сковородинівка — Писарівка. Вбитий 50-річний механізатор. 

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