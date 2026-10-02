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До суду скерували справи щодо трьох військових Росії за зґвалтування та вбивство цивільних у Бучі

Обидва злочини сталися під час тимчасової окупації міста у 2022 році.

До суду скерували справи щодо трьох військових Росії за зґвалтування та вбивство цивільних у Бучі

Національна поліція скерувала до суду справи щодо трьох військових рф за зґвалтування жінки та наказ убити цивільного в Бучі, йдеться у пресрелізі.

Двоє окупантів зґвалтували 34-річну мешканку Бучі, а коли вона спробувала втекти, один із них застрелив її.

Командир роти того ж полку наказав підлеглому вбити затриманого цивільного чоловіка. Обидва злочини сталися під час тимчасової окупації міста.

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Обвинувачені служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС Росії.

За даними слідства, напад на жінку стався наприкінці березня 2022 року на території приватного домоволодіння. До нього причетні заступник командира взводу – командир гармати та старший механік-водій самохідно-артилерійського взводу.

Раніше за фактом убивства потерпілої заступнику командира взводу вже було повідомлено про підозру та обвинувальний акт скеровано до суду.

Нині обом нападникам висунуто обвинувачення у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Інший епізод стався 5 березня 2022 року. російські військові затримали чоловіка на вулиці Яблунській та доставили до приватного домоволодіння на вулиці Леоніда Каденюка, де перебував їхній 47-річний командир роти. Виконуючи його наказ, один із підлеглих того ж дня застрелив цивільного на вулиці неподалік.

Командиру висунуто обвинувачення у відданні наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших російських військовослужбовців і командирів, причетних до воєнних злочинів у Бучі та Ірпені.

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