Заступник глави Нацполу оприлюднив 10 фактів у справі про вбивство Ірини Фаріон

Суд виніс вирок В’ячеславу Зінченку у справі про умисне вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Після відкритого засідання матеріали справи стали публічними, і заступник глави Нацполіції Андрій Нєбитов оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці 10 фактів, які стосуються особи засудженого.

За словами Нєбитова, Нацполіція провела сотні слідчо-оперативних заходів, 92 експертизи та понад 1500 допитів свідків. Він навів низку фактів, які стосуються особи засудженого.

Правоохоронці з'ясували, що хлопець спілкувався в російських екстремістських Telegram-групах і через пошуковик вивчав місце проживання Фаріон. Окрім цього, він завантажував матеріали про тероризм, конспірацію, зброю, способи приховування інформації та цікавився роботою детонаторів.

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Під час перебування у Львові підозрюваний ходив саме маршрутом майбутнього злочину від орендованого житла, регулярно змінював адреси, а згодом знищив сумку з доказами. За словами Нєбитова, засуджений також шукав майстра для переробки пістолета під бойові патрони, а на OLX замовляв коліматор і саундмодератор. Одяг для злочину — футболку, панаму та білі велоокуляри — юнак купив в онлайн-магазинах і сам відправив поштою з Дніпра до Львова.

«Хлопця бачить свідок приблизно о 19:20. У спеку – довгий рукав та широкі штани, в руках – предмет, схожий на пістолет. Свідок чує постріл, після чого чоловік біжить у сторону арки. Ще один свідок у той самий час бачить хлопця і втечу після пострілу. Те саме ми бачимо на камерах відеоспостереження. За результатами балістичного дослідження, постріл було здійснено з відстані близько двох метрів. Окрім молодого хлопця в той момент, за словами свідків, біля Ірини Фаріон нікого не було. Підозрюваний використовував засоби конспірації, проте висновок експерта однозначний: чоловік на фото, які зробила сусідка Ірини Фаріон, і затриманий – одна й та сама особа», - написав Нєбитов.

За його словами, підсудного бачили на лавці та кріслі біля під’їзду Фаріон, коли він стежив за мовознавицею. «Дослідивши кожен сантиметр лавки і крісла, криміналісти виявили біологічні сліди, які, за висновками експертиз, містили запохові сліди та ДНК хлопця, «який не міг цього зробити». Але ж зробив», - підсумував посадовець.

Також слідчі виявили нотатки та відкладені Telegram-повідомлення, де хлопець називав себе «санітаром цього суспільства», писав про відсутність каяття і пояснював батькам приховування своїх дій нібито турботою про їхню безпеку.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?