Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна скоригувала систему реагування на атаки РФ по критичній інфраструктурі Києва

На нараді з військовими та урядовцями обговорили забезпечення України ракетами для ППО та необхідною для F-16 амуніцією.

Зеленський: Україна скоригувала систему реагування на атаки РФ по критичній інфраструктурі Києва
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив про коригування системи реагування на російські атаки по критичній інфраструктурі Києва. Для цього визначили необхідний перерозподіл ресурсів, а всі передбачені захисні рішення мають бути повністю реалізовані.

Про це глава держави повідомив після селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, відповідальних за захист інфраструктури.

Окремо на нараді обговорили забезпечення України ракетами для ППО та необхідною для F-16 амуніцією. МЗС, Міноборони та команда Офісу Президента мають оперативно перевірити домовленості з партнерами – по кожній країні, угоді та пакету допомоги. 

Домовленості щодо додаткових ракет ще не реалізовані, – Зеленський

Реклама

"Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети. Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні", – пояснив президент.

Зеленський подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові прискорити виконання домовленостей.

Ще одним питанням стала готовність регіонів до можливих атак. За словами президента, стан виконання планів стійкості у регіонах та ключових містах фіксуватимуть щотижня. 

В окремих громадах є відставання. Зеленський також наголосив на необхідності київській владі бути готовою до швидких рішень для підтримки населення.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies