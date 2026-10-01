Зеленський: Україна скоригувала систему реагування на атаки РФ по критичній інфраструктурі Києва

На нараді з військовими та урядовцями обговорили забезпечення України ракетами для ППО та необхідною для F-16 амуніцією.

Президент Володимир Зеленський заявив про коригування системи реагування на російські атаки по критичній інфраструктурі Києва. Для цього визначили необхідний перерозподіл ресурсів, а всі передбачені захисні рішення мають бути повністю реалізовані.

Про це глава держави повідомив після селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, відповідальних за захист інфраструктури.

Окремо на нараді обговорили забезпечення України ракетами для ППО та необхідною для F-16 амуніцією. МЗС, Міноборони та команда Офісу Президента мають оперативно перевірити домовленості з партнерами – по кожній країні, угоді та пакету допомоги.

Домовленості щодо додаткових ракет ще не реалізовані, – Зеленський

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"Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети. Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні", – пояснив президент.

Зеленський подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові прискорити виконання домовленостей.

Ще одним питанням стала готовність регіонів до можливих атак. За словами президента, стан виконання планів стійкості у регіонах та ключових містах фіксуватимуть щотижня.

В окремих громадах є відставання. Зеленський також наголосив на необхідності київській владі бути готовою до швидких рішень для підтримки населення.