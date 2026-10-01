Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоЖиття

Верховний Суд підтвердив законність конфіскації квартири і авто у родини харківського поліцейського

Ааналіз доходів та видатків встановив неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.

Верховний Суд підтвердив законність конфіскації квартири і авто у родини харківського поліцейського
Фото: fainemisto.tv

Верховний Суд підтвердив законність конфіскації активів у родини харківського поліцейського.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

“… задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів родини поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області І. Заброди та стягнуто їх у дохід держави”, – йдеться у пресрелізі.

Мова йде про люксову автівку “Lexus LX 450D” і понад 4 млн грн, законність набуття яких не була підтверджена.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідачів.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

  • На підставі матеріалів ДБР, НАЗК та доказів, отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ, з’ясовано, що родина поліцейського користувалась квартирою у Харкові, а також люксовою автівкою “Lexus LX 450D”. Право власності на вказане майно оформлено на дружину поліцейського, проте аналіз доходів та видатків встановив неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies