Верховний Суд підтвердив законність конфіскації квартири і авто у родини харківського поліцейського

Ааналіз доходів та видатків встановив неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.

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Верховний Суд підтвердив законність конфіскації активів у родини харківського поліцейського.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“… задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів родини поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області І. Заброди та стягнуто їх у дохід держави”, – йдеться у пресрелізі.

Мова йде про люксову автівку “Lexus LX 450D” і понад 4 млн грн, законність набуття яких не була підтверджена.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідачів.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.