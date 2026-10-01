Верховний Суд підтвердив законність конфіскації квартири і авто у родини харківського поліцейського

Верховний Суд підтвердив законність конфіскації активів у родини харківського поліцейського.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“… задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів родини поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області І. Заброди та стягнуто їх у дохід держави”, – йдеться у пресрелізі.
Мова йде про люксову автівку “Lexus LX 450D” і понад 4 млн грн, законність набуття яких не була підтверджена.
Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідачів.
Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
- На підставі матеріалів ДБР, НАЗК та доказів, отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ, з’ясовано, що родина поліцейського користувалась квартирою у Харкові, а також люксовою автівкою “Lexus LX 450D”. Право власності на вказане майно оформлено на дружину поліцейського, проте аналіз доходів та видатків встановив неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.