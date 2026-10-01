Також підрахували вже майже 60 млн збитків.

Українські правоохоронці в межах європейської програми боротьби з екологічною злочинністю «EMPACT ENVI», за координації Європолу проводять багатоетапну операцію під умовною назвою «PELIGROSOS».

Як повідомили у Нацполіції, робота правоохоронців у цьому напрямі має комплексний характер: від документування діяльності підприємств, які порушують встановлені правила поводження з відходами, до притягнення до відповідальності осіб, причетних до кримінальних правопорушень, та встановлення розміру завданої державі й довкіллю шкоди. Також правоохоронці встановлюють незаконні місця накопичення, оброблення та видалення небезпечних відходів.

Поліцейські вже встановили 40 суб’єктів господарювання, діяльність яких у сфері поводження з відходами здійснювалася з порушеннями вимог законодавства. А зібрана доказова база стала підставою для повідомлення 30 фігурантам про підозру.

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Фото: Нацполіція Несанкціоновані звалища

Серед підозрюваних – директор, його заступник та головний бухгалтер комерційної структури, які на землях лісового фонду Дніпропетровщини замість належної утилізації захоронювали небезпечні відходи безпосередньо в ґрунт. У результаті утворилося стихійне звалище будівельних і твердих побутових відходів. Щоб приховати протиправну діяльність, підозрювані змінювали коди класифікатора відходів із небезпечних на безпечні. За попередньою оцінкою, у 2025 році це сміттєзвалище прийняло понад 140 тисяч тонн відходів.

Правоохоронці повідомили, що паралельно фігуранти незаконно видобували корисні копалини та не сплачували екологічний податок. Для проведення фінансових операцій використовували підконтрольні транзитні підприємства, через які «відмивали» кошти.

На Черкащині товариство уклало договір зі столичною лікарнею щодо утилізації радіоактивних, токсичних, медичних та небезпечних відходів за бюджетні кошти. Проте замість належної утилізації відходи складали та зливали на земельній ділянці, яка для цього не призначена. Справа стосовно директора товариства та його заступника – головного еколога наразі вже розглядається в суді.

У Києві правоохоронці викрили місце незаконного накопичення та зберігання небезпечних медичних відходів. Зокрема, використаних одноразових шприців, голок, ампул, флаконів з-під лікарських засобів, лез для хірургічних скальпелів, лабораторних матеріалів та інших медичних виробів, а також спеціалізованих контейнерів із маркуванням «Небезпечно» та міжнародним знаком біологічної небезпеки. Відходи зберігалися на території складських приміщень без дотримання вимог екологічної безпеки.

На Волині на земельну ділянку комунальної власності систематично вивозили тверді побутові відходи. Територія не була спеціально облаштованим полігоном, а її категорія не відповідала вимогам законодавства для розміщення відходів. У результаті на відкритому ґрунті утворилося несанкціоноване сміттєзвалище, площа якого склала понад 52 тисячі метрів квадратних – це приблизно сім футбольних полів. Дослідження ґрунту зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій нітратів та амонію. А систематичне накопичення відходів призвело до засмічення та хімічного забруднення земель, а також створило ризики потрапляння забруднюючих речовин у підземні та поверхневі води. Директору комунального підприємства повідомили про підозру. Обвинувальний акт стосовно нього вже скеровано до суду.

Фото: Нацполіція Несанкціоновані звалища

Забруднення небезпечними речовинами може мати довготривалі наслідки для ґрунтів, водних ресурсів та екосистем загалом. За виявленими правоохоронцями фактами сума завданих довкіллю збитків становить майже 60 млн грн.

Заходи в межах багатоетапної операції «PELIGROSOS» тривають на всій території України.

EMPACT ENVI – це Оперативний план дій щодо протидії екологічній злочинності (Operational Action Plan for Environmental Crime, ENVI) у межах Європейської мультидисциплінарної платформи протидії злочинним загрозам (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, EMPACT) – інтегрованого механізму ЄС у сфері безпеки, реалізація якого здійснюється за участі Європолу.

Один із пріоритетних напрямів спрямований на протидію організованій екологічній злочинності в державах – членах Європейського Союзу. Співпраця EMPACT ENVI об’єднує правоохоронні органи, митні служби, контролюючі та судові органи держав ЄС для обміну оперативною інформацією, проведення спільних операцій і вдосконалення методів розслідування екологічних злочинів.