Сибіга: низка країн почали передачу Україні 20-мм боєприпасів

Іспанія, Бельгія та Польща розпочали процес передачі Україні 20-мм боєприпасів.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами.

За його словами, вдалося забезпечити рішення по цьому калібру на суттєвий період часу.

Застосування цих боєприпасів, виявилося дуже ефективним, зважаючи на атаки Росії реактивними дронами.

"І окрім всього іншого, ми зараз просимо партнерів замовляти інтерсептори-дрони з реактивним двигуном. Наші приватні виробники готові масштабуватися за умови надходження вчасно коштів. Ми над цим зараз працюємо. Один з варіантів – замовлення напряму у них, їхньої продукції. Я тут достатньо оптимістичний", - додав Сибіга.