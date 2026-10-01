​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Українського кандидата Антона Симковича обрали до підкомітету ООН із запобігання катуванням

Глава МЗС Андрій Сибіга явив, що для України протидія катуванням має особливе значення

Українського кандидата Антона Симковича обрали до складу підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027–2030 роки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав Симковича з обранням і наголосив, що для України протидія катуванням має особливе значення. За його словами, українські військовополонені та цивільні, яких незаконно утримує Росія, і далі зазнають жорстокого поводження в полоні з порушенням міжнародного права.

Сибіга підкреслив, що катування є порушенням людської гідності, а боротьба з ними залишається спільною відповідальністю світової спільноти. 

Як працює Комітет ООН проти катувань

  • Комітет проти катувань є міжнародним органом, який контролює виконання відповідної Конвенції ООН. Ідеться про запобігання жорстокому поводженню, захист жертв та підвищення обізнаності про права людини, пише Український центр захисту прав людини.
  • Орган регулярно моніторить стан справ у країнах-учасницях. Кожна держава зобов’язана щонайменше раз на чотири роки подавати звіти про реалізацію Конвенції. Фахівці кмітету аналізують ці документи, оцінюють ситуацію та надають свої рекомендації.
  • Крім того, орган розглядає індивідуальні скарги від людей чи груп, які постраждали від порушень. Проте така процедура можлива лише у випадку, якщо країна офіційно визнала компетенцію Комітету відповідно до статті 22 Конвенції.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies