Українського кандидата Антона Симковича обрали до підкомітету ООН із запобігання катуванням

Глава МЗС Андрій Сибіга явив, що для України протидія катуванням має особливе значення

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українського кандидата Антона Симковича обрали до складу підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027–2030 роки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав Симковича з обранням і наголосив, що для України протидія катуванням має особливе значення. За його словами, українські військовополонені та цивільні, яких незаконно утримує Росія, і далі зазнають жорстокого поводження в полоні з порушенням міжнародного права.

Сибіга підкреслив, що катування є порушенням людської гідності, а боротьба з ними залишається спільною відповідальністю світової спільноти.

Як працює Комітет ООН проти катувань