Українського кандидата Антона Симковича обрали до підкомітету ООН із запобігання катуванням

Українського кандидата Антона Симковича обрали до складу підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027–2030 роки.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Глава МЗС Андрій Сибіга привітав Симковича з обранням і наголосив, що для України протидія катуванням має особливе значення. За його словами, українські військовополонені та цивільні, яких незаконно утримує Росія, і далі зазнають жорстокого поводження в полоні з порушенням міжнародного права.
Сибіга підкреслив, що катування є порушенням людської гідності, а боротьба з ними залишається спільною відповідальністю світової спільноти.
Як працює Комітет ООН проти катувань
- Комітет проти катувань є міжнародним органом, який контролює виконання відповідної Конвенції ООН. Ідеться про запобігання жорстокому поводженню, захист жертв та підвищення обізнаності про права людини, пише Український центр захисту прав людини.
- Орган регулярно моніторить стан справ у країнах-учасницях. Кожна держава зобов’язана щонайменше раз на чотири роки подавати звіти про реалізацію Конвенції. Фахівці кмітету аналізують ці документи, оцінюють ситуацію та надають свої рекомендації.
- Крім того, орган розглядає індивідуальні скарги від людей чи груп, які постраждали від порушень. Проте така процедура можлива лише у випадку, якщо країна офіційно визнала компетенцію Комітету відповідно до статті 22 Конвенції.