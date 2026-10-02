Росія продовжує кампанію з дискредитації операції “Вівальді”

Розповсюджується відео, де нібито український військовий розповідає про “нераціональне використання ресурсів”, “величезні втрати” та “відсутність результатів”.

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Російські ботоферми у TikTok поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який розповідає “правду” про наступальну операцію “Вівальді” на півночі Донецької області.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Чоловік говорить про буцімто “нераціональне використання ресурсів”, “величезні втрати” та “відсутність результатів”.

Насправді відео згенероване за допомогою штучного інтелекту. Його поширили через мережу підконтрольних Росії акаунтів, які систематично розміщують подібні фейки.

Це черговий етап кампанії з дискредитації операції “Вівальді”, яку Центр фіксував раніше. Імітуючи українських військових за допомогою ШІ-аватарів, ворог намагається знецінити здобутки Сил оборони, посіяти зневіру серед громадян і дискредитувати військове командування.