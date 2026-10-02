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На Полтавщині російський дрон влучив в енергооб’єкт

Без світла залишилися близько 6 тисяч споживачів.

На Полтавщині російський дрон влучив в енергооб’єкт
Ремонт пошкодженого обладнання / Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Внаслідок атаки тимчасово без електропостачання залишилися близько 6 тисяч споживачів. За попередніми даними, люди не постраждали.

 27 вересня окупанти теж атакували енергетику Полтавщини. У Миргородському районі Полтавської області російські ударні безпілотники влучили у промислові підприємства на кількох локаціях. 

Крім того, у Полтавському районі через падіння російського БпЛА  була пошкоджена лінія електропередач.

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