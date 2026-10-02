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За добу росіяни пошкодили 23 цивільні обʼєкти на Київщині

Пошкодження зафіксували у 5 районах області. 

За добу росіяни пошкодили 23 цивільні обʼєкти на Київщині
Авто рятувальників на місці атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські війська пошкодили 23 цивільні обʼєкти у пʼяти районах Київщини. 

Про це повідомили у ОВА. 

Серед пошкодженого є приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля.

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Фастівський район: пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 5 автомобілів та виробничо-складську будівлю.

Обухівський район: пошкоджено 3 приватні будинки та заклад торгівлі.

Бучанський район: пошкоджено приватне домоволодіння та 2 автомобілі.

Бориспільський район: пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.

Броварський район: пошкоджено приватне домоволодіння.

  • Уночі 2 жовтня росіяни знову, вже щонайменше вчетверте за останню добу, вдарили безпілотниками по Південному мосту в Києві. Внаслідок атаки є ушкодження і в інших районах, загинула молода жінка. 
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