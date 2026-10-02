Упродовж минулої доби російські війська пошкодили 23 цивільні обʼєкти у пʼяти районах Київщини.
Серед пошкодженого є приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля.
Фастівський район: пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 5 автомобілів та виробничо-складську будівлю.
Обухівський район: пошкоджено 3 приватні будинки та заклад торгівлі.
Бучанський район: пошкоджено приватне домоволодіння та 2 автомобілі.
Бориспільський район: пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.
Броварський район: пошкоджено приватне домоволодіння.
- Уночі 2 жовтня росіяни знову, вже щонайменше вчетверте за останню добу, вдарили безпілотниками по Південному мосту в Києві. Внаслідок атаки є ушкодження і в інших районах, загинула молода жінка.