Серед пошкодженого є приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля.

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