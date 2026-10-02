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СБУ затримала 16-річного підозрюваного в підготовці теракту у Хмельницькому

За інформацією СБУ, хлопець виготовив саморобний вибуховий пристрій, аби підірвати військовослужбовця ЗСУ.

СБУ затримала 16-річного підозрюваного в підготовці теракту у Хмельницькому
Затриманий 16-річний хлопець
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла теракту у Хмельницькому, який, за даними слідства, готувався за завданням російських спецслужб. Правоохоронці затримали 16-річного мешканця Чернівців, який виготовив саморобний вибуховий пристрій, аьи підірвати українського військового.

Про це повідомили в СБУ.

За версією слідства, хлопець шукав заробіток у Telegram, де на нього вийшли представники російських спецслужб. Вони відправили його до Хмельницького та надали інструкції для виготовлення вибухівки.

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У місті неповнолітній придбав необхідні компоненти, а згодом за координатами куратора забрав зі схованки тротил з електродетонатором. Готовий вибуховий пристрій він доповнив металевими гайками. 

Агент встановив на дереві телефонну камеру з віддаленим доступом. За задумом російської сторони, вона мала допомагати стежити за ситуацією поблизу тайника.

Після завершення завдання хлопець викликав таксі та вирушив на автостанцію, звідки планував першим рейсом повернутися до Чернівецької області. Саме там його затримали співробітники СБУ. 

Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

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