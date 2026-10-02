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На Львівщині школи мають обмежити користування телефонами на уроках і перервах

Нові правила користування ґаджетами мають затвердити до 30 жовтня.

На Львівщині школи мають обмежити користування телефонами на уроках і перервах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У школах Львівської області планують обмежити використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Відповідний наказ із методичними рекомендаціями підготував департамент освіти і науки ЛОВА.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту Олег Паска.

За його словами, над рекомендаціями працювали спільно з представниками учнівського самоврядування, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вчителями, директорами шкіл та керівниками відділів освіти. Також вивчали досвід інших країн.

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Запропоновані правила передбачають заборону користуватися електронними пристроями під час уроків та перерв. 

Водночас передбачені винятки: 

  • телефони можна буде використовувати під час повітряної тривоги,
  •  у разі хвороби учня, 
  • за вказівкою вчителя для тестування чи інших навчальних цілей.

Окремо рекомендації забороняють проводити відеозйомку та аудіозапис учасників освітнього процесу. Остаточні правила мають затвердити у кожній школі. Перелік запропонованих змін розглядатимуть на засіданнях учнівського парламенту та батьківського комітету, після чого їх затвердить педагогічна рада. Директор школи має видати відповідний наказ.

Паска закликав громади та школи впровадити нові правила до 30 жовтня.  Посадовець навів дані, згідно з якими близько 30% учнів проводять із телефонами понад шість годин на день. 

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