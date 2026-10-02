Ворог вдарив по Миколаєву дронами та ракетами, є поранені

Унаслідок атаки, зокрема, пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури.

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Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо – із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За наявною інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків.

Усіх госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.