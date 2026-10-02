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Зеленський: Путін може посилити удари по Україні при наближенні виборів у США і хоче змусити людей покинути Київ

Київ уже попереджав представників команди Дональда Трампа про можливість масованих ударів по цивільному населенню.

Зеленський: Путін може посилити удари по Україні при наближенні виборів у США і хоче змусити людей покинути Київ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс презиидента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилювати атаки на Україну перед проміжними виборами у США. 

Про це він заявив в інтерв’ю іспанському виданню EL PAÍS.

За словами Зеленського, тактика Володимира Путіна полягає у подальшій ескалації війни. Він пов’язує можливе посилення російських атак із виборами до Палати представників і частини Сенату США, які мають відбутися 3 листопада.

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Президент зазначив, що Київ уже попереджав представників команди Дональда Трампа про можливість масованих ударів по цивільному населенню. Він говорив про це під час зустрічі з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, які відвідали Київ 6 вересня.

Путін хоче змусити людей покинути Київ

Говорячи про російські атаки на Київ, Зеленський зазначив, що місто останніми тижнями зазнає від 300 до 500 ударів щодня. Він вважає, що Москва прагне паралізувати столицю, змусити людей залишати місто та створити хаос.

"Росія не боїться європейців і не відчуває впливу санкцій", – сказав Зеленський.

Президент також назвав Китай, Індію та Іран серед країн, які, за його словами, допомагають Росії обходити санкції, постачають обладнання або передають військовий досвід, зокрема у сфері безпілотників.

Обстріл Росією України 2 жовтня

  • Майже 50 зі 100 дронів, які Росія запустила вночі, були реактивними. Більшість БпЛА українські воїни знешкодили, однак були влучання.
  • У Києві "Шахеди" кілька разів ударили по Південному мосту, а вранці російська атака пошкодила багатоповерхівку – одна людина загинула. Загалом відомо про чотирьох поранених. Також пошкоджені цивільні об’єкти у Херсоні, Харкові, Краматорську та Сумах. Під ударами були Дніпровщина, Одещина, Харківщина, Київщина, Полтавщина та Рівненщина.
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