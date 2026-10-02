Bloomberg: російський бюджет з рекордними витратами на оборону свідчить про підготовку до затяжної війни

Росія наступного року планує витратити на військові потреби 17,1 трлн рублів (близько $205 млрд). Це більш ніж на 40% перевищує заплановані на 2026 рік оборонні видатки та майже вчетверо більше, ніж у рік перед початком повномасштабної війни проти України.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до проєкту бюджету, у 2028 році військові витрати мають становити 16,6 трлн рублів, а у 2029-му – 16,3 трлн. Таким чином, Москва відмовилася від планів скоротити темпи зростання військових видатків, які розглядала роком раніше.

Основна частина додаткового фінансування, ймовірно, піде на виробництво озброєнь. За словами аналітика Німецького інституту міжнародних і безпекових питань Яніса Клюге, Росія нарощує випуск ракет і дронів, а тривала війна призвела до виснаження запасів боєприпасів.

Зростання військових витрат відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів. Оцінку дефіциту бюджету РФ на 2026 рік підвищили з 1,6% до 3,2% ВВП. Наступного року державний борг, як очікується, продовжить зростати.

Збільшення видатків на оборону необов’язкового означає підготовку до війни з НАТО

За оцінкою експертів, збільшення витрат саме по собі не свідчить про підготовку Росії до прямої війни з НАТО. Клюге пояснює зростання видатків зміною характеру війни, зокрема ударами України по цілях у глибині РФ. Водночас можливість російської атаки на країну НАТО не можна повністю відкидати.