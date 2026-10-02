До кінця року вибори відбудуться у Бразилії, США, Ізраїлі та Новій Зеландії

У 2026-му у світі має відбутися загалом 40 виборчих перегонів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У неділю Бразилія обиратиме президента, серед кандидатів знайомі лідери – президент Луїс Інасіо Лула да Сілва та праворадикальний претендент Флавіо Болсонару.

Вибори є одними з кількох, що залишилися, з приблизно 40 виборчих перегонів у світі цього року, які можуть вплинути на фінансові ринки, зазначає Reuters.

Опитування показують, що Лула та Флавіо, син колишнього президента Жаїра Болсонару, йдуть пліч-о-пліч, і другий тур 25 жовтня – ймовірний.

Реклама

Флавіо під час передвиборчої кампанії прагнув скористатися проблемою вартості життя. Інвестори загалом позитивно налаштовані щодо Бразилії, але головною проблемою є фінансові побоювання, підкріплені зростанням витрат.

Читайте також У Бразилії стосовно Флавіу Болсонару ведеться розслідування за підозрою в корупції

На виборах 27 жовтня ізраїльські виборці обиратимуть депутатів Кнесету – парламенту країни, що налічує 120 місць.

Результати опитувань прогнозують поразку прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, однак жодна партія ще ніколи не здобувала абсолютної більшості, тому уряд зазвичай формується на коаліційній основі.

Економіка Ізраїлю продемонструвала надзвичайну стійкість до конфлікту на Близькому Сході. Водночас агентство Moody's знизило прогнози економічного зростання на 2026 рік і підвищило оцінку рівня заборгованості через підвищені геополітичні ризики та крихкість домовленостей про припинення вогню.

Проміжні вибори в США, що відбудуться 3 листопада, проходять на тлі рекордних цін на дизельне пальне та стрімкого зростання вартості державних запозичень, що призвело до підвищення іпотечних ставок.

Виборці вирішать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу, чи демократи отримають можливість впливати на політичний курс протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа.

Хоча деякі аналітики попереджають, що розкол у Конгресі може негативно позначитися на курсі долара США, результати виборів здатні вплинути на широкий спектр питань: від ситуації навколо Ірану та цін на енергоносії до суперечливої політики Трампа у сфері митних тарифів.

Репутація Нової Зеландії як країни з політичною стабільністю пройде випробування напруженими загальними виборами, що відбудуться 7 листопада.

Результати опитувань свідчать про те, що коаліція прем'єр-міністра Крістофера Лаксона може втратити владу.

Серед чинників, що викликають занепокоєння в інвесторів, – можливий перегляд мандата центрального банку Нової Зеландії та ймовірна зміна політичного курсу.