​Жінка, яка вижила після двох спроб страти у США, отримує інтенсивну медичну допомогу

50-річна Крістa Пайк, яку мали стратити у штаті Теннессі, залишилася живою після двох спроб виконати смертний вирок за допомогою смертельної ін’єкції. Наразі жінка перебуває у критичному стані в лікарні Нешвілла, де отримує життєво необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили її адвокати, пише Reuters.

Страту проводили 30 вересня у в’язниці Riverbend Maximum Security Institution. За словами захисту, працівники в’язниці двічі ввели Пайк препарати, однак, імовірно, вони потрапили не у вену, а в тканини її правої руки. Після ін’єкцій рука жінки стала фіолетовою, а на шкірі з’явилися пухирі. Після другого введення вона поскаржилася на сильний біль.

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"Кріста зараз жива", – сказав адвокат Рендалл Спайві, який був присутній під час спроби страти. Водночас він зазначив, що захист поки не має інформації про прогноз щодо її стану.

За даними Death Penalty Information Center, Пайк може бути першою відомою людиною, яка вижила після потрапляння препаратів для страти в організм. Її адвокати назвали процедуру "хімічними тортурами" та знову закликали замінити смертний вирок на довічне ув’язнення.

Після невдалої процедури губернатор Теннессі Білл Лі розпорядився призупинити всі заплановані страти у штаті до кінця року. Також він призначив незалежну перевірку обставин інциденту.

Пайк мала стати першою жінкою, страченою в Теннессі більш ніж за 200 років. Штат з 2024 року використовує для страт протокол з одним препаратом – пентобарбіталом. При цьому невідомо, де саме прибали препарат, використаний під час спроби страти Пайк. Її адвокати стверджують, що цю інформацію їм також не надали.

За що Пайк засудили до смертної кари?